被男团 NCT Jeno 的写真截图吓到的粉丝！还以为本命下了什么超狠的决心～

【多图】啊！我第一眼也误会了，正在低头忏悔中。

人气男团 NCT DREAM 的成员 Jeno 近期为杂志《DAZED KOREA》拍摄了一系列的帅气写真，不过却有粉丝被网上的截图给吓到，引发了话题度！



▼引发关注的写真影片截图，让粉丝们摸不著头绪的服装背影～，还以为本命下了什么超狠的决心，这次肯定要掀起偶像界的全新潮流穿搭！



但真相其实是…



他背的一个包～（你也被这视觉差给骗到了吗？）

▼官方完整宣传影片：

更多写真造型可上推特欣赏～

HELLO FUTURE #협찬



한 치 앞도 모르는 세상, 낙관 가득한 미래를 도모하는 제노와 페라가모의 교차점에서.



*제노가 들고 있는 컷아웃 백과 아틀란테 로는 페라가모(Ferragamo).

#페라가모#FERRAGAMO #JENO #제노

⁰더 많은 화보와 인터뷰는 <데이즈드> 스페셜 에디션에서 만나볼 수 있습니다 pic.twitter.com/lfLGAwaXIo — DAZED KOREA 데이즈드 코리아 (@DazedKorea) March 14, 2023

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