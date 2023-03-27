被男团 NCT Jeno 的写真截图吓到的粉丝！还以为本命下了什么超狠的决心～
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被男团 NCT Jeno 的写真截图吓到的粉丝！还以为本命下了什么超狠的决心～

画报   2023年3月27日   星期一10:49   MiJimin  

（封面图源：twitter@DAZED KOREA 데이즈드 코리아）

【多图】啊！我第一眼也误会了，正在低头忏悔中。

人气男团 NCT DREAM 的成员 Jeno 近期为杂志《DAZED KOREA》拍摄了一系列的帅气写真，不过却有粉丝被网上的截图给吓到，引发了话题度！
（图源：IG@leejen_o_423）

▼引发关注的写真影片截图，让粉丝们摸不著头绪的服装背影～，还以为本命下了什么超狠的决心，这次肯定要掀起偶像界的全新潮流穿搭！
（图源：twitter@DAZED KOREA 데이즈드 코리아）

但真相其实是…
（图源：twitter@DAZED KOREA 데이즈드 코리아）

他背的一个包～（你也被这视觉差给骗到了吗？）

▼官方完整宣传影片：

更多写真造型可上推特欣赏～

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