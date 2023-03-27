《模範計程車2》李帝勳驚喜出演《地下菁英2》最終回！直呼「與崔岷植前輩同台飆戲太榮幸！」

最近熱播中的人氣韓劇《模範計程車2》男主角李帝勳，日前陸續前往菲律賓、印尼以及新加坡等地進行粉絲見面會，而在3月22日剛播畢Disney+原創系列《地下菁英2》最終回，他更以賭場大亨的身分驚喜登場！

李帝勳在《地下菁英2》中以名為「張俊」並且經營網路賭博事業的人物登場，為這部作品的結局帶來更多不可預測性。《地下菁英2》劇情發展至最後，觀眾們始終為了曾經風光不可一世的賭場大亨車武湜（崔岷植飾），再遭嫁禍殺人以及被下屬背叛之後，到底能否順利復仇，逆轉悲慘結局，但因李帝勳的登場也讓他的復仇增加了變數。



張俊透過友人介紹與車武湜見面，並大方說出自己正在經營的網路賭場事業，即使是不法收入他也表現得堂堂正正，向車武湜尋求合作機會。李帝勳從《模範計程車2》中那個渾身熱血又正義的金道奇，突然變成厚顏無恥的賭場經營者，與原本的形象可說是大相逕庭，不過他露出有點瘋狂又邪惡的笑臉，反轉演技獲得觀眾們的好評。最終劇情更結束在李帝勳與李東輝的相遇，令人期待是否還有第3季的發展。

在《模範計程車2》也常常為了潛伏任務而變身為許多不同腳色的李帝勳，一如往常展現多樣化的演技，他也表示能夠與崔岷植前輩同台演出，可說是家門的榮幸，並且能與自己相當喜愛的演員李東輝共同在結尾現身，也讓他相當開心，希望觀眾們也喜歡他的演出以及《地下菁英2》。



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