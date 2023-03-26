「誠意度超高的演唱會～」NCT Dream首次來港開唱：又跳又唱三個小時多，更encore了2次！

NCT DREAM日前於亞博舉行一連兩場《THE DREAM SHOW 2 in HONG KONG》演唱會，第一次踏上香港舞台，NCT DREAM 七子都十分興奮雀躍，一開場就勁歌熱舞讓歌迷瘋狂尖叫。

七位成員一口氣又跳又唱《Glitch Mode + Outro》《Countdown (3, 2, 1)》《Stronger》，歌畢已滿身大汗，繼而用廣東話、韓文，英文跟香港歌迷打招呼，「大家好嗎？」「我好掛住你地啊」「好靚」都會講，令現場歡呼尖叫連連，接著又再落力跳唱了多首大熱歌曲，現場歌迷都邊叫邊大合唱，氣氛高漲。



為了今次香港演出，NCT DREAM每位成員都非常用心，學了不少廣東話、普通話等跟歌迷溝通。演唱會到尾聲，七位成員再停下來跟大家聊天，辰樂跟現場觀眾傾談，現場歌迷不停大叫high到爆，他也跟著HIGH一下，叫大家叫他的名字，全場萬多人馬上起哄一起大嗌「辰樂」，讓他十分開心，更一臉陶醉說：「第一次在家鄉給大家表演，很激動很開心，大家玩得開心嗎？我玩得非常非常開心，跟大家一齊唱歌一齊跳舞一齊high，真的是非常幸福的事情，感謝大從頭high到尾，也是因為大家，從只有一場演出變到現在兩場演出，感謝你們！」



接著楷燦也問：「大家今晚開不開心呀？我們隔了一段時間才來到香港，我們好想大家開心呀，大家覺得如何呢？我相信下次我們再來的時間會好快再來臨，首先多謝大家今天的蒞臨，我們這２天的演出都會順利進行，我們下次再見！」志晟說：「首先今日很謝謝大家enjoy我們的演出」然後他問大家：「大家明天去哪裏？有沒有誰２天都來看我們的演出？」聽到全場和應，他開心笑道，「２天都在的你們要多多指教，今天我真的很開心啊！」



渽民也跟大家打招呼「大家好，我是羅渽民，你們又漂亮又可愛，我愛你！」冧爆現場粉絲，叫聲震裂整個場館「首先很謝謝大家，我們的歌曲由頭到現在這一刻都跟住我們一起唱」，在fans不停又大叫要求渽民表演撒嬌，他也有求必應做出多個撒嬌動作！令粉絲尖叫不斷。他又接著說，「因為大家都給了我們好多力量跟動力，今天演唱會稍後完結，希望大家今晚能安全回家，因為大家的人身安全是最重要，大家今天辛苦了，今天的你們都好美呀～」而Jeno就直言覺得非常開心，坦言過去日子，是非常希望可以到香港跟歌迷見面:「不好意思到現在才來到這裡跟大家見面，不過希望以後有更多見面的機會，其實我們之間遠又不算遠，近又不算近，希望我們互相將動力給對方，你們真的很漂亮！謝謝～」



23/3是仁俊的23歲生日，演唱會到最後，全場歌迷為他一起唱了生日歌，令他又開心又感動，「已經八年啦，終於來到香港開演唱會啦，終於可以跟大家見面，日前正好是我生日，今天就能來到香港跟大家見面及開演唱會，我真的覺得今天非常的特別，真的很感謝大家這八年一直等着我們，我想之後我們會有更多的機會，多多來跟大家玩，非常非常感謝大家，我真的非常愛你們！」



Mark就表示沒想到可以在香港開到兩場演唱會，又說 : 「你們的愛是特別的，你們不會忘記我們，一直以來很感謝你們！」這次是亞博疫情後首次韓星演唱會設有企位，七位成員最後更不讓歌迷失望，走到舞台每個角落親近粉絲，粉絲們也把握機會把很多的公仔禮物拋到台上，仁俊展示收到手工精緻的生日咭，樣子非常幸福滿足。



韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞