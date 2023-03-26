審美疲勞？韓國旅行綜藝太愛去國外拍了吧，韓網友：同類型太多了，不想再看到
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審美疲勞？韓國旅行綜藝太愛去國外拍了吧，韓網友：同類型太多了，不想再看到

綜藝   2023年3月26日   星期日08:00   Tracy   5

（封面圖源：tvN《瑞鎮家》、TVING《兩腳Ticketing》）

越來越多的韓國綜藝節目才用了國外取景拍攝的方式，這引發了本土觀眾的各種意見。

上個月李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植和防彈少年團V參與的《瑞鎮家》正式開播，他們把餐廳開到了墨西哥。 而3-5月也有不少綜藝上檔，比如tvN《帳篷外的歐洲》和《非常隱私的東南亞》、《生意天才白社長》、《兄弟泡麵》、jtbc《走向世界的韓國人的餐盤》和《團結才能火Return》、TVING《兩腳Ticketing》等，還有節目名暫定為《你去吧，悉尼》的綜藝。
（圖源：jtbc《走向世界的韓國人的餐盤》）

不知道從何時起，召集三五名明星藝人前往國外旅行的「旅行綜藝」變得多了起來，從目前定檔的上述綜藝節目來看，有一半都是此種類型，且全都是在國外取景拍攝，這就引起了韓國觀眾的討論。 少部份觀眾表示這是「代理滿足」，讓無法出國旅行的觀眾也能看到國外的風光。但大部份觀眾則認為：「有必要拍那麼多國外旅行綜藝嗎」、「很無趣，也沒什麼好感動的」、「一邊掙錢一邊旅行的藝人們」、「同類型的節目太多了，不想再看到」、「韓國國內不夠你們玩的嗎？ 」
（圖源：tvN《非常隱私的東南亞》）

老實說近幾年播出的旅行綜藝大同小異，套路幾乎一樣，只是邀請的嘉賓和前往的國家有差別，不同的明星組合在一起碰撞出了不同的火花，這也是觀眾們看節目的樂趣之一，但過多雷同的節目確實已經讓觀眾們審美疲勞，不知道各大電視台是否聽到了觀眾們的心聲。

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留言/評論
  • 確實如此
    1小時前
  • 一方面可以行銷韓國文化， 一方面在異國比較會有火花？ 但是，如果扎堆出現即便立意良好， 觀眾也是會看膩的。 我自己也看了瑞鎮家， 不過最後還是默默跑回看姜食堂。
    40分前
  • 的确很多。我反而想念本地的-偶然变成社长。
    1小時前
  • 解封了當然去外國取景
    1小時前
  • 羅pd是把韓食，韓料推國際，讓更多人認識韓國，他們沒這樣子認知?
    54分前
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