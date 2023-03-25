安孝燮成為《黑暗榮耀》發泡錠代言人！與李到晛真有緣份，兩人還有這段「爆笑」的過去 XD

近日，安孝燮成為 Berocca（拜維佳）發泡錠的代言人，品牌方也表示安孝燮擁有清涼感、浪漫、穩重等多種面貌，因此適合展現 Berocca 的多彩魅力。

有追《黑暗榮耀》的朋友們，一定對這個發泡錠不陌生。劇中朱如炡（李到晛 飾）每天最平靜的時刻，就是當他把發泡錠丟進水裡時的滋滋聲，這聲音真的是蠻療癒的啊！也不得不說安孝燮和李到晛真的很有「緣分」呢 XD



2018年時，安孝燮和李到晛曾一起合作過《雖然30但仍17》，劇中安孝燮飾演隨心所欲過日子的熱血高中生「柳燦」、李到晛飾演出生於暴發戶的高顏值帥氣男「董海範」，他們和趙賢植（飾演 韓德洙）都是「賽艇部」的成員，總是三人一起出遊。



同一年的《SBS 演技大賞》中，三人還組成「船彈少年團」帶來特別舞台，以安孝燮的小提琴演奏作為開場，之後李到晛、安孝燮唱起 Rap ，趙賢植唱了歌，最後三人一起跳舞和合唱，Rap 的部分真的超級爆笑 XD 即使過了多年，他們依舊保持的好友誼，安孝燮去年拍攝了《社內相親》，李到晛在採訪中也稱讚安孝燮的演技：「他怎麼能這麼有自信、有把握地演戲呢！」也期待他們之後有機會可以再次合作呀！



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