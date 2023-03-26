【新歌〈Like Crazy〉舞台首公開】BTS Jimin發現美國知名主持Jimmy Fallon是他的死忠粉絲後，反應會如何

Jimmy 好投入這場情境劇啊～！XDD 難道是本色出演（挑眉）PS：Jimin 怎麼可以如此性感又可愛~~~

BTS 防彈少年團的成員 Jimin（朴智旻）這次發行 solo 專輯《FACE》回歸，不僅單獨出演美國訪談節目《吉米‧法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），公開了主打歌〈Like Crazy〉的首個 live 舞台，還與主持人Jimmy Fallon表演了一段情境劇，相當爆笑有趣！



（影片建議設定英文字幕，自動翻譯成中字觀賞～）

▼Jimmy 其實是 Jimin 的超級粉絲，一開門就發現他穿著Chimmy的衣服，進去之後更是滿坑滿谷的周邊商品，從吃的、用的、代言的到裝飾物…等等，展現對 Jimin 滿滿的喜愛～：



*Chimmy是Jimin設計的BT21宇宙明星角色，最喜歡穿黃色帽T。



Jimmy 轉身用電腦時，也被發現在製作 Jimin 的動畫以及聽他的新歌，只好慌張的趕走客人，Jimin 雖然略顯慌張地逃離的房間，但其實他也很中意Jimmy，真是反轉再反轉啊～。XD



▼Jimin也在節目上公開了新歌〈Like Crazy〉的首個live舞台。



▼此外，節目的受訪片段反應也相當熱烈，Jimin 還教主持人可以到各個演唱會上可以用的舞蹈動作，這不是韓國伸展台的 Ending 經典畫面嗎～XD（可以快轉到07:30觀看）



▼〈Like Crazy〉MV：



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