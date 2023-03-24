BTS Jimin新歌〈Like Crazy〉MV聽著聽著就醉了，公開2H內破200萬！花絮中透露自己有個神祕小本本

熱騰騰今天才公開的 Jimin 新歌 ＭＶ，大家喜歡這個嶄新風格嗎～！？

人氣男團 BTS 防彈少年團成員 Jimin（朴智旻）的 solo 全新主打歌〈Like Crazy〉（像瘋了一樣）MV終於在今日午時公開，短短一個多小時就突破了200萬的觀看人次，引發網友熱議。

▼〈Like Crazy〉MV：（可開啟中字欣賞）



這次對於Jimin 來說也是一個全新的挑戰，MV中整體迷幻的氛圍，Jimin 眼神時而空洞時而誘惑，音色略帶哀切憂傷，彷彿在夢中徘徊，五光十色的燈光又像是在逃避現實一般，讓聽眾也忍不住跟著沉醉。





Jimin 有提過會透過這次的專輯《FACE》（面孔）來表達出自我，將過去的感受都化成情緒收錄在這次的歌曲之中，如果大家能夠理解他的想法，那麼他也算是成功了。





此外，Jimin 先行曲《Set Me Free Pt.2》的 MV 拍攝花絮中提到一個專屬於自己的記事本，表示維持體重在5開頭是一件很不容易的事，每晚都會把想吃的東西寫在小本本裡：「昨天想吃刀削麵、大腸、拉麵（泡麵），還想吃些辣的東西，而且也很久沒吃到辣炒年糕了，刀削麵如果配著辛奇（韓國泡菜）肯定很美味。」聽著聽著肚子好餓喔！！！

大家覺得這次的新歌如何？有打中你的心嗎～？！

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