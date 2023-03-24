笑著笑著就哭了！ 神奇喜劇《熊男》榮登韓國新片票房冠軍！4月7日熊出沒台灣

年度爆笑動作喜劇《熊男》，3月22日在韓上映後，榮登韓國新片票房冠軍！朴星雄在《熊男》中一人分飾兩角，扮演由熊化為人形的失業米蟲與所屬國際犯罪組織的黑道二世，展現多變充滿魅力的演技！此外，近期因《黑暗榮耀》再創演藝事業高峰的廉惠蘭、《與神同行》吳達秀則飾演「熊男」的雙親，《樂透大作戰》李伊庚則扮演「熊男」的YouTuber好友，此外，《獵首密令》的鄭雨盛也在《熊男》中特別演出，令許多觀眾都驚喜不已！

《熊男》啟發自韓國知名神話故事，在電影中原本是黑熊的「熊男」，小時候在不見天日的洞窟中只吃艾草和大蒜，一百天後竟變成人類！《熊男》中連續不斷的笑哏和朴星雄不用替身親自上場的精彩動作戲，都讓觀眾笑到流眼淚，紛紛爆笑推薦：「笑著笑著就哭了！這是什麼神奇的電影啊！」、「有好多笑哏和精彩的動作場面，太值回票價了！」、「當朴星雄露出25歲般純粹的表情時，我就笑了！」、「沒想到鄭雨盛竟然演那個！太反轉了！」《熊男》故事敘述熊男（朴星雄 飾）以超越人類、如野獸般的能力，與警方合作潛入犯罪組織中執行祕密任務，展開異想天開的爆笑行動！年度動作喜劇《熊男》4月7日在臺上映！



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