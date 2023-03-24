笑著笑著就哭了！ 神奇喜剧《熊男》荣登韩国新片票房冠军！4月7日熊出没台湾

年度爆笑动作喜剧《熊男》，3月22日在韩上映后，荣登韩国新片票房冠军！朴星雄在《熊男》中一人分饰两角，扮演由熊化为人形的失业米虫与所属国际犯罪组织的黑道二世，展现多变充满魅力的演技！此外，近期因《黑暗荣耀》再创演艺事业高峰的廉惠兰、《与神同行》吴达秀则饰演「熊男」的双亲，《乐透大作战》李伊庚则扮演「熊男」的YouTuber好友，此外，《猎首密令》的郑雨盛也在《熊男》中特别演出，令许多观众都惊喜不已！

《熊男》启发自韩国知名神话故事，在电影中原本是黑熊的「熊男」，小时候在不见天日的洞窟中只吃艾草和大蒜，一百天后竟变成人类！《熊男》中连续不断的笑哏和朴星雄不用替身亲自上场的精彩动作戏，都让观众笑到流眼泪，纷纷爆笑推荐：「笑著笑著就哭了！这是什么神奇的电影啊！」、「有好多笑哏和精彩的动作场面，太值回票价了！」、「当朴星雄露出25岁般纯粹的表情时，我就笑了！」、「没想到郑雨盛竟然演那个！太反转了！」《熊男》故事叙述熊男（朴星雄 饰）以超越人类、如野兽般的能力，与警方合作潜入犯罪组织中执行秘密任务，展开异想天开的爆笑行动！年度动作喜剧《熊男》4月7日在台上映！



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