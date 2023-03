「PD101」系列限定團裡的好歌喉！朴志訓&李彩演同日solo回歸

WANNA ONE出身的朴志訓和IZ*ONE出身的李彩演將同日回歸。

說到WANNA ONE和IZ*ONE,這兩隻愛豆團都是Mnet選秀節目「Prouduce101」推出的限定團,節目播出當時人氣爆棚,評選出最佳11-12人組團,還發布了主打曲。 朴志訓和李彩演將於4月12日這一天回歸,分別帶來第七張迷你專輯《Blank or Black》和第二張旻步專輯《Over The Moon》。

朴志訓的《Blank or Black》是他繼去年10月發行的第5張迷你專輯之後時隔6個月再次推出的力作,專輯名代表著「空」或「被遮住」的深意,將展現朴志訓特有的敘事風格。



李彩演的《Over The Moon》將展現她獨具特色的風格與音色,為歌迷們獻上獨一無二的音樂。該曲的MV也全部拍攝完畢。



