新劇《壞媽媽》特寫海報看演技，左右都是李到晛的超成功變臉！網友：第一眼還以為是不同人，太厲害了

在《黑暗榮耀》獲得更大關注的李到晛，火速以新劇《壞媽媽》回歸，這次海報的雙重面孔，也讓網友們為之震驚！（新劇中與羅美蘭成為一對母子）

在Netflix熱門韓劇《黑暗榮耀》中，李到晛所飾演的院長之子、整形外科醫生朱如炡，成功詮釋出了有著兩副面孔的模樣，因殺人犯弒父之仇，彷彿肩上隨時在著天使與惡魔在打架一般，隨時帶著微笑，內心卻有一塊黑暗面，不停地跟自己拉扯，完美詮釋出編劇心目中的朱如炡！



而他也火速帶著另一部新劇回歸，他與羅美蘭將在 JTBC 的全新水木劇《壞媽媽》中飾演一對母子，講述為了子女拼命成爲壞母親的媽媽「英順」（羅美蘭 飾），和因意外事故而變成小孩的兒子「姜浩」，為尋找遺失幸福而踏上嶄新旅程的暖心治癒喜劇。



公開的特寫海報中，羅美蘭慈祥的面孔帶著一抹淡淡的憂傷，李到晛一左一右的表現出了兩種截然不同的面貌，一邊是成熟又穩重，帶點冷酷無情的大人樣，另一邊卻又笑得像著孩子，看起來特別純真無邪。



網友看完紛紛感嘆：「兩邊都是李到晛？扯…」、「第一眼還以為是不同人，太厲害了！」、「開始期待《壞媽媽》的姜浩了」、「一個是演戲中的李到晛，一個其實更貼近私下生活的他，本人真的很好親近」、「最喜歡這種又虐又有歡笑的劇，我一定要追」



羅美蘭飾演的媽媽「秦英順」，獨自經營著養豬場把孩子養大成人，不知不覺成為了一個嚴厲的壞媽媽；李到晛飾演的兒子「崔姜浩」，按照著媽媽的期許獲得人人稱羨的檢察官工作，性格卻變得冷血，在一場意外後變成了小孩（失去成年記憶），與媽媽展開了全新的生活。



▼首波預告：



《壞媽媽》預計在4月26日晚間十點半首播，大家是不是很期待呢～？！

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