《BOYS PLANET》先公開金地雄怪力一把抱其他練習生！連Hui都被他拖走XD 最新星級導師請來SHINee Key！

《Boys Planet》今晚（23）日將播出第二輪生存名單，不過可能會穿插「第二屆Planet運動會」消弭緊張感，先公開影片已在昨晚釋出，今日也宣布了新一位星級導師是SHINee Key。

第8集先公開影片，首個讓人驚喜的場面是，‎因健康問題退賽的李歡喜‎以MC身分登場！可以看見鏡頭特別拍下他離別時最傷心的金地雄和朴乾旭（金地雄是李歡喜直播提及），他們的喜悅表情。



再來肯定要看得驚掉下巴了，因為某個項目中，參賽者要抱走其他隊的練習生，以性感Style、精實腹肌出名的金地雄出戰，好幾次一把抱住練習生！林準序、Keita都被他連抱帶拖帶走，Cong整個人還被他離地抱走！



更驚人的是，金地雄竟然鎖定全陣容中的大哥李會澤（Hui）！李會澤被他拖著走，還想抓草皮做最後的掙扎……李歡喜看了都替金地雄擔心：「地雄啊，那是會澤哥啊……」（編按：金地雄24歲Hui 29歲，兩人算是同期出道，金地雄最早以INX出道是2016年8月，而Hui的Pentagon是2016年10月出道）



▼先公開影片



除了先公開運動會內容，《Boys Planet》宣布SHINee Key成為繼宣美、黃旼炫、呂珍九與BTOB李旼赫後，第五位星級導師。



觀眾們別忘了鎖定今晚重要的第二輪生存名單宣布！前9位出道位可能會大洗牌，已知Jay掉到12位，第28位候補為馬靖翔、文淨泫與車雄基。



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