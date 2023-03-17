《BOYS PLANET》第二次生存排名先公開，Jay竟從9位掉到12位！28候補三人會是誰出線？

《Boys Planet》今（17）日已透過直播公開了部分第二輪生存名單，又有令人驚訝的變動。

一如第一輪模僅公開李多乙一人排名13的模式，第二輪直播也僅先公開一人排名，那人就是擁有好嗓音的G組美國籍Jay，排名12。此公布相當令人訝異，因為Jay自從展現好歌喉後就一直保持在第9出道位，上週播出的6集表現也保持一定水準。



另外，此次也公開了最後一位生存者，第28名的候補名單，為G組中國籍馬靖翔、K組文淨泫以及K組車雄基。馬靖翔上週為止是28名，文淨泫30，車雄基34，不曉得這最後一席會是誰生存？還待下週揭曉。



This has to be the worst day in boys planet history pic.twitter.com/Cm99SUHiam — Donggun P51… (@nanadaengie) March 17, 2023

從預告所示，下週播出的第8集會有5首新歌公布環節、團康活動，以及第二輪生存完整名單發表。

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