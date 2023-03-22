NewJeans & ENHYPEN確定參加日本音樂節SUMMER SONIC 2023 

繼TEASURE之後又有兩組韓國偶像團確定參加2023年的日本人氣音樂節SUMMER SONIC 2023，分別是去年出道的新人女團NewJeans和在海外擁有高人氣的男團ENHYPEN。

SUMMER SONIC是日本乃至亞洲規模最大及最知名的音樂節之一，今年將於8月19和20兩日在東京和大阪同時舉辦。 上月底已宣佈韓國男團TREASURE將會參加，根據官網今日公開的第三波名單，NewJeans和ENHYPEN也將出席。





NewJeans將出席8月19日的東京會場（ZOZO海洋球場& 幕張展覽館），ENHYPEN則將於19日在東京會場、20日在大阪會場（舞洲SONIC PARK）帶來演出，剛好與TREASURE互相錯開。





此外，NewJeans還將參加預計8月舉辦的美國音樂節Lollapalooza。 Lollapalooza是全球十大音樂節之一、每年在美國芝加哥舉辦，NewJeans是第一組獲邀參加的韓國女團。 同時公開的名單還包括Billie Eilish、Kendrick Lamar等。



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