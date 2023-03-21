李秀滿向老朋友吐露「不希望HYBE拿走SM的經營權」！韓網友：「爺爺真是夠了、明明是自己賣的」

圍繞 SM 娛樂的 KAKAO＆HYBE 之間的收購大戰，最後 KAKAO 獲得了勝利。今日（21日）根據韓媒 월간중앙（月刊中央）報導李秀滿的老朋友A某透露李秀滿曾對自己吐露這樣的心聲，表示不希望 HYBE 拿到經營權。

據A某透露，李秀滿表示：「如果 HYBE 拿走了經營權，在中國市場可能再也看不到 NCT（中國活動小組名WayV）了。」李秀滿擔心 SM 進入 HYBE 旗下廠牌時，SM 藝人們會落後於 HYBE 的藝人。不過...房時赫日前在演講中則透露是李秀滿主動聯繫他的 XD



還提到SM代表理事李成秀、卓永駿對李秀滿產生反感是從去年夏天受到指責開始的。B某透露李秀滿老師在去年夏天開始覺得孩子們變得很奇怪，B某：「當時老師對無法應對符合公司規模的話題、也無法應對聯盟合作夥伴的樣子，對李成秀、卓永駿代表說：『做你們原本擅長的事情（製作）吧！』。」



而相關報導一出來，也在韓網引發熱議。韓網友：「都結束了爲什麼還要這樣爺爺」、「哇，這麼厚臉皮地改口」、「但是不是自己賣的嗎」、「中國夢怎麼那麼難捨難分啊」、「越看越覺得李秀滿絕對不行」、「房時爀也被捅了一刀，老頭子真搞笑嘿嘿嘿」、「如果李秀滿也不願意，房時爀也不願意的話，到底是誰說要收購 SM」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究