好可怕！《黑暗榮耀》李到晛直擊林智妍、車珠英吵架現場：「太真實了，當時眼睛不曉得要擺哪裡」

再回看這個片段，真的可以看到李到晛「無處安放」的視線！XD

各界矚目的Netflix原創韓劇《黑暗榮耀》第2部已於本月（3月）10日全部公開，再度掀起「追劇熱潮」。演員們各個成為「大勢」，紛紛出演節目或拍攝畫報，分享拍攝作品時的幕後故事。









其中，李到晛在接受時尚雜誌《COSMOPOLITAN KOREA》時被問到：「《黑暗榮耀》第2部印象最深刻的幕後故事是？」（X劇透注意X）他回答：「在所有拍攝中，我與飾演加害者的前輩們一起出現的戲份不多，但是涎鎮（林智妍 飾）和惠程（車珠英 飾）不是一起來朱如炡的整形醫院嗎…」







那是李到晛在劇本閱讀後，第一次見到林智妍和車珠英。結果，這兩個人馬上就在自己眼前「吵架」！雖然都是演技，但太真實了，李到晛只能頭低低的、不曉得要把眼睛放哪裡XD好可怕呀～

這場戲出現在第10集、第20分鐘左右。惠程把涎鎮找來朱醫院，想挫挫對方的銳氣。











兩個女人直接在自己的醫院吵起來！如果沒有看到李到晛的分享，大概會以為朱醫生就是在一旁默默地聽著。沒想到平靜的外表下，其實已經被兩位演員的氣焰震懾住了～（笑）

不怕不怕，那都是演出來的！「校暴5人幫」真實面貌是這樣～這副模樣看起來就可愛多了吧！

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