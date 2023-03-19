辛叡恩透露被選中《黑暗榮耀》飾演「朴涎鎮」的原因！竟然是因為和導演打招呼時的笑容～

18日播出的《全知干預視角》中，最近在《黑暗榮耀》飾演「朴涎鎮」少年時期的辛叡恩作為嘉賓出演。

被主持人問到自己在《黑暗榮耀》中的演技如何時，辛叡恩回答說：「我其實有點尷尬。 不知道是不是害怕。」主持人們一喊：「涎鎮啊～」她的眼神就馬上變了。

接著，辛叡恩透露自己被選定爲「反派」角色的原因，她表示因爲高冷的形象馬上被選中，繼續說道：「我見到導演跟他打招呼的時候，他說我那個笑容很好。」主持人也好奇問了是什麼樣的笑容，辛叡恩再現當時令人毛骨悚然的微笑，讓人雞皮疙瘩 XD



저 웃음으로 연진이 됏네… 연진이 될만하네… 근데 신예은 개이뿌네; pic.twitter.com/2tQQrMU8Gs — (@drama_qp) March 18, 2023

節目中還公開辛叡恩、厲雲拍攝《花書生熱愛史》的片段，辛叡恩：「看來我說了不該說的話啊！回去睡覺吧！」她起身離開時，厲雲來了個背後擁抱，導播室的所有人都歡呼，梁世炯和柳炳宰還模仿了這個片段，辛叡恩也害羞捂著嘴，讓人更加期待這部劇播出呢～！



而《花書生熱愛史》由辛叡恩、厲雲、姜勳、鄭乾柱主演，講述打破所有固定觀念的寄宿家庭「梨花園客棧」的主人尹端午和懷有祕密的寄宿生花書生三人幫。四位青春演繹的清新無邪的神祕浪漫喜劇史劇。



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