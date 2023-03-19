谁的智齿竟然长这样！WOODZ曹承衍智齿完全长反，自嘲「自带爱心」「〈智齿〉逆袭榜单」

参加过《Show Me The Money 5》、《PRODUCE X 101》选秀，组过人气限定团X1的歌手WOODZ曹承衍，昨晚（18日）在Twitter短短2小时发了8篇文，原因是因为他的智齿实在太奇怪。

「我连牙齿都长得非比寻常」他直接发了X照，照片显示他左脸上排的智齿，牙冠在上牙根在下，和相邻的牙齿根本长相反！随后他还发文自嘲「来介绍新款爱心。智齿爱心♥」、「我现在不用动手指或做表情也能比心？呵呵呵呵嘿嘿」、「WOODZ的〈智齿〉逆袭榜单」。



우즈 ‘사랑니’ 역주행 차트인 — 조우즈 (@_chowoodz) March 18, 2023

他也详细的说出这颗智齿的「情报」：「〔情报〕洗牙的时候为了检查拍了X光照，发现这个朋友躲起来了。是不会痛。听说这位朋友如果安静待著，就可以当一辈子的朋友。」「喔耶！只要乖乖待著，一辈子都能比智齿爱心了！！」

「再看一次，那个智齿的形状有点像idea灯泡符号？是因为我的idea很多吗？」看起来WOODZ好像很乐在其中(?)，但他最后发的文竟然是一支舞蹈，他说：「我伤心的时候会跳嘻哈」不知道和「智齿」这位朋友又发生什么事了XDD。

▼一不做二不休，WOODZ还把IG大头贴改成智齿了，一连串举动让网友笑疯



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