《BOYS PLANET》中國練習生自顧自講中文弄哭韓裔練習生！韓網熱議：沒禮貌vs惡意剪輯

《BOYS PLANET》16日播出了最新一集EP.3，有個片段招來韓國網友熱烈討論，即G組練習生間的溝通問題。

練習生們開啟第一個任務，K組與G組須個別分組對抗，將產生第一輪淘汰者。G組準備Stray Kids〈Back Door〉的7位練習生RICKY、BRAIN、陳建宇、馮俊嵐、KRYSTIAN、NA KAMDEN與張帥博（下圖下），在開始練習前就出現溝通不良情形。



韓裔美籍的NA KAMDEN由於最熟悉韓語被選為隊長，但他領導歌曲分配時卻宛如「被架空」，KRYSTIAN、陳建宇等人開始講中文*，只有他一人聽不懂，他發問：「你們在講什麼？」也只得到「不要著急」的回應。NA KAMDEN後來改講英文，情況依舊沒好轉，可以看到他表情已經不太對勁。



事後訪問NA KAMDEN，NA KAMDEN直接在鏡頭前落淚：「第一次遇到這種情況，有點尷尬，這些事情讓我覺得很累……」



（*註：RICKY、陳建宇、馮俊嵐、KRYSTIAN與張帥博皆為中國籍，BRAIN是華裔加拿大籍會英語中文及法語）

▼節目片段



와 보이즈플래닛 보는데 이게 머고 다 찍고 있는데 대놓고 어케 이러지 짜고 치는 거 아닌가 싶을 정도로 상식 밖임 팀원이랑 언어가 안 통한다 해도 말 도중에 왜 끊음



주황색 나캠든 : 리더, 혼자 중국어 불가능 pic.twitter.com/7Nk4UjmPy0 — (@drowsysumcolors) February 16, 2023

韓國‎Theqoo論壇‎有網友發文以截圖談此事，留言多達千則，幾乎都在心疼NA KAMDEN、抨擊中國練習生：「看了很心疼……」「《Girls Planet 999》也是，中國人每天都在做讓人生氣的事」「排擠嗎？真是無言」「看播出的時候真的明目張膽無視」「還不如在中國當愛豆，為什麼來韓國」「是我我也會落淚」「看影片更嚴重，（NA KAMDEN）身為隊長想溝通卻被打斷，他們一直講中文」

推特上則有網友剪輯片段，達3000多則轉推，幾乎也是為NA KAMDEN抱不平，不過有網友持保留態度，因為電視台Mnet「惡意剪輯」可以說是惡名昭彰，其中有網友指出NA KAMDEN的採訪像是不同天錄的，實際上製作組引導的主題可能完全不一樣。



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