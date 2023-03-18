「跳不好节目组会帮」《BOYS PLANET》中国练习生张帅博傲慢发言连自家人都不挺

《BOYS PLANET》先前就有过KRYSTIAN等中国练习生无礼争议，最新第7集也出现类似状况，甚至更为严重。

先回顾KRYSTIAN的争议，‎第3集KRYSTIAN不顾队内还有一名非中国籍的NA KAMDEN（韩裔美籍），和陈建宇等中国练习生讲起中文来，NA KAMDEN身为队长却因听不懂被晾在一旁，最后委屈落泪‎。不过KRYSTIAN在最新第7集，明显知道自己曾过於坚持己见，强势的态度收敛许多宛如不同人似的，出问题的倒变成了当时也同队的张帅博。



张帅博原本就选择cover TWICE的〈Feel Special〉，却因为越唱越没信心一副想放弃，散漫态度让导师率智发飙，但他仍舍弃自己的歌唱Part，变成Killing Part车雄基要揽下。张帅博在宿舍还对同为中国籍的队友蔡锦昕脱口：「如果我们到时候真的不行，节目组会帮我们是肯定的，他不能让我们四个人上台傻站著。」自认节目组会帮忙掩盖，一句话直接惹怒《BOYS PLANET》全球观众。



再者，〈Feel Special〉整队在彩排过后被导师们骂得臭头，张帅博却事不关己手比车雄基，用中文和蔡锦昕说：「我觉得很正常，他写的时候根本没有告诉我们什么东西，而且我们也没有同意过。」节目组却剪出了车雄基一边编舞一边说明的画面打脸他。



在经过紧急训练后，〈Feel Special〉队明显进步不少，尤其是张帅博的歌唱，张帅博最后还拿下整组第一。然而，这个第一连自家中国网友都不挺，大多与韩国网友想法相同，认为他态度和实力都不如车雄基，车雄基可是包揽编舞和两个人的歌唱Part，还有中国网友抓包他唱错原曲的词，讥讽他自称很爱〈Feel Special〉根本是假的、很丢脸。



▼韩国网友分享相关影片

「张帅博的自行判断」



「可是……张帅博被宣布是第一名，看练习生们的反应就能知道」



▼张帅博个人直拍5万多人次观看已破千则倒赞，反观车雄基观看次数近两倍、赞数破万



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻