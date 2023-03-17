朱智勛有望再接新劇《照明商店》奇幻設定引人入勝！2部新片待上映、1部新劇拍攝中

今日據業內人士透露，朱智勛將接拍知名漫畫家姜草原著的漫改劇《照明商店》，飾演男主角「燈具店老闆」。 姜草另一部作品《MOVING》已拍攝真人版，由趙寅成、韓孝周、柳乘龍、車太鉉等主演。
《照明商店》是姜草2011年連載的懸疑靈異網漫，既恐怖又療愈，以一家連接陽間與陰間的燈具商店為背景講述生者與亡者的故事，站在生死邊緣的人只要從店裡買到電燈就能活下去。 更多奇幻設定的介紹可能涉及劇雷，感興趣的朋友可以在文末繼續閱讀哦！
朱智勛接到的角色是燈具店老闆，原著中是類似掌管生死的閻羅大王的人物。 值得一提的是，朱智勛和演員金希沅剛剛合作過一部電影《Silence》，這部劇久是金希沅挑戰當導遊的處女作。朱智勛所屬社表示《照明商店》是接到的劇本之一，正在考慮是否出演。
今年朱智勛已經有兩部電影《綁架》和《Silence》等待上映，目前正在和韓孝週一起拍攝新劇《支配物種》、將在年內通過Disney+公開。 早前還表示考慮出演《重症外傷中心》，真的相當勤奮！
主要由五個人的故事構成，其年齡、出身、背景、職業均不相同。 原著裡有指甲從指腹長出來的女人，身體淌水的男人，耳朵里不斷流出沙土的男人，嘴巴裡塞滿棉花的女人，唱完一整首歌也走不出小巷的男學生。 這家奇怪的照明商店位於一個陰暗小巷中，一名女學生因為家裡的燈泡經常壞掉而常來店裡，店主勸誡她：即便發覺那些人很奇怪，也要裝作不知道、萬萬不可講出來！
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