《BOYS PLANET》第二次生存排名先公开，Jay竟从9位掉到12位！28候补三人会是谁出线？

《Boys Planet》今（17）日已透过直播公开了部分第二轮生存名单，又有令人惊讶的变动。

一如第一轮模仅公开李多乙一人排名13的模式，第二轮直播也仅先公开一人排名，那人就是拥有好嗓音的G组美国籍Jay，排名12。此公布相当令人讶异，因为Jay自从展现好歌喉后就一直保持在第9出道位，上周播出的6集表现也保持一定水准。



另外，此次也公开了最后一位生存者，第28名的候补名单，为G组中国籍马靖翔、K组文净泫以及K组车雄基。马靖翔上周为止是28名，文净泫30，车雄基34，不晓得这最后一席会是谁生存？还待下周揭晓。



This has to be the worst day in boys planet history pic.twitter.com/Cm99SUHiam — Donggun P51… (@nanadaengie) March 17, 2023

从预告所示，下周播出的第8集会有5首新歌公布环节、团康活动，以及第二轮生存完整名单发表。

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