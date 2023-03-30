金多美+全昭霓《靈魂伴侶》讓《黑暗榮耀》宋慧喬大讚：超好看！3月31日全台上映

《那年，我們的夏天》金多美主演年度感動鉅獻《靈魂伴侶》， 3月15日在韓上映首日榮登韓國新片票房冠軍！在韓國知名電影網「NAVER MOVIE」觀眾評分8.01分，「DAUM 電影」觀眾評分高達8.9分，CGV觀眾滿意度高達95%，口碑沸騰中！《靈魂伴侶》故事敘述在1998年初次相遇的兩名少女微笑（金多美飾）和夏誾（全昭霓飾）之間的友情，是部細膩地刻畫在長大成人的過程中彼此情感變化的傑作。兩名少女之間的徬徨與背叛，以及細膩地對待愛的態度，讓人再次領悟到閃耀的青春瞬間和令人揪心的回憶！

《靈魂伴侶》以濟州島為故事背景，讓觀眾在美麗的畫面中，隨著劇中人物的視角進入每一段燦爛、揪心的回憶，而金多美、全昭霓收放自如的演技更讓觀眾忍不住淚崩，因共演電視劇《男朋友》與全昭霓結緣的演員宋慧喬，也在近日參加了《靈魂伴侶》的VIP試映會，親自替電影加油打氣，全昭霓表示：「慧喬姐跟我說她很喜歡關於女生們的人生故事，還說覺得《靈魂伴侶》令人回味無窮，真的很好看！雖然從我嘴裡說出來有點不好意思，但她還大讚我演技很好，說看完電影後覺得很感謝也很開心！」



以《魔女首部曲：誕生》躍升為「怪物新人」的金多美，後來接連以話題韓劇《梨泰院Class》、《那年，我們的夏天》中自然細膩的演技深受觀眾喜愛，《靈魂伴侶》是金多美繼《魔女首部曲：誕生》後時隔五年主演的電影作品，且是在拍完《梨泰院Class》後立刻決定參演的作品，她對此表示：「因為在此之前參演的作品風格都較為強烈，所以想詮釋日常一點的角色。很開心能以《靈魂伴侶》這部作品和觀眾們見面，希望大家多多喜愛本作！」



全昭霓出道後接連以《男朋友》、《花樣年華－生如夏花》、《青春月譚》等作，展現自然細膩的演技深受觀眾喜愛，這次她在《靈魂伴侶》中飾演金多美的摯友「夏誾」，而對於拍攝完《靈魂伴侶》後的心境變化，全昭霓表示：「即使受了傷也想勇敢地成為自己喜歡的人，電影《靈魂伴侶》給了我那樣活著的勇氣。就像成為大人的『夏誾』一樣，下定決心要忠於自己的內心，就像我喜歡多美的時間和心意，再多也一點都不覺得可惜一樣！」年度動人鉅獻《靈魂伴侶》3月31日在台上映！



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