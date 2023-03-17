《黑暗榮耀》朴成勳的瘋狂存在感！雖然是壞蛋卻又保有搞笑的一面！讓觀眾更加投入劇情

《黑暗榮耀》中的霸凌五人幫每一位都非常有特色，但最有存在感的莫過於是色弱、愛狗又每天有不同女人作陪的富家公子全宰寯了。而飾演宰寯的演員朴成勳，無疑地遇見了人生角色。

3月10日公開的《黑暗榮耀2》，劇中的全宰寯也是大家關注的焦點，他是涎鎮婚外情的對象，甚至是小女孩睿帥的親生父親。目中無人的全宰寯，雖然比第一季的內容更加狠毒，但卻在他每次懲兇鬥狠的時候加入了讓觀眾們噗哧一笑的台詞。朴成勳的精彩演出也讓他獲得了超高人氣，許多觀眾們也開始想了解他過往的作品。

劇中全宰寯一登場就為了想與小睿帥一起生活，買來了許多新家具，一聽到狗狗的毛髮可能讓孩子過敏，立即望向愛犬路易。正當觀眾們以為他要結束路易的生命或是送養時，他竟然只是把路易帶去寵物美容剪毛，還給他穿上了衣服，更將路易抱在懷中，讓觀眾們會心一笑。



文同珢（宋慧喬飾）利用了全宰寯的易怒，將手中秋老師拍攝小女生們裙底風光的照片送給了宰寯，明明自己也是一個愛玩弄女人甚至學生時期就霸凌女孩子的惡人，女兒睿帥只是被拍了不雅照片，就能讓他怒火中燒，飆車到學校的過程中還狂按喇叭，拿著相機狂砸秋老師讓他頭破血流…同珢的嘴角偷偷往上揚了0.1秒。到了警局宰寯還與河度領（鄭星一飾）大打出手，處於劣勢的他還對身後的律師說「不要拉我」，但此時律師根本離他超遠〜也讓觀眾笑噴。

朴成勳透過《黑暗榮耀》中的表現令人印象深刻，許多人也開始留意到他以往的話劇演出與電視劇作品，不過全宰寯是個朴成勳從未在其他作品中演繹的角色，戲路不受限，也讓他的演技實力大獲好評。



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