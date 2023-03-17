「李秀滿侄女」少女時代Sunny：我也沒有SM娛樂的股份，這個世界很可怕！

少女時代成員Sunny提到了最近的娛樂焦點——SM娛樂的經營權紛爭。

少女時代是SM娛樂培養出的女愛豆天團，是二代團中的佼佼者，成績斐然並創下多項紀錄，被稱為「女帝」。成員中的Sunny因為近期的「SM事件」備受關注，原因則是她是SM娛樂的創始人李秀滿的侄女。在SM經營權到底會被哪家公司奪得的紛爭鬧得全城沸沸揚揚時，就有粉絲和網友喊話Sunny，希望她能夠接手（雖然是玩笑話！）

最近Sunny公開了她和粉絲間在Bubble（收費粉絲平台）上的對話，Sunny告訴粉絲：「最近新聞滿天飛，每天都過得渾渾噩噩的，對吧？我也有很多事情是通過新聞才知道的，所以不知道對你們說什麼。大家很擔心SM和少女時代到底會變成什麼樣，我知道內情才能告訴大家啊，我倒是想讓大家買我們的股票掙錢，老實說我自己都沒有SM的股票，我自己都一無所知，還能告訴你們什麼？」



Sunny也不忘安慰粉絲：「 我們之間並非單向的關係，我也有很多不足的地方，還需要努力，今後也會繼續努力，我們要一直相愛下去喔！打起精神好好生活！這個世界太可怕了！我也會努力好好生活，成為大家的支柱！！！！我們互相依偎，好好活下去！」

過去的一個月裡，HYBE和KAKAO一直在爭奪SM娛樂的經營權。HYBE收購了SM前總製作人李秀滿14.8%的股份，成為SM娛樂最大的股東，但卻在SM股份公共收購中失敗，最終於3月12日中斷收購計劃。

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