这个小众歌手的新曲太洗脑了！听完之后满脑子都是「I'm still f***ing Christian」

这首歌越听越好听。

K-POP除了展现团体魅力的爱豆团之外，一些小众歌手的歌也非常好听，最近一名叫做Zior Park的歌手的新曲在音乐榜单中成绩醒目，2月发行的《CHRISTIAN》，经过一个多月的沉淀实现大逆袭，目前已经空降MELON TOP100榜单第13位，官方MV更是荣登YouTube MV人气榜TOP5。



《CHRISTIAN》是Zior Park新专辑《WHERE DOES SASQUATCH LIVE？ PART 1》的主打歌。 不同於韩流HIP POP歌曲，Zior Park的风格极为独特，新曲延续他一如既往的曲风，给人一种荒诞又怪异的浪漫感觉，明明整首歌都是英文歌词，但Zior Park的咬文嚼字习惯还是韩文调调，越听越惊艳。网友们在听完这首歌之后纷纷评论道：「好奇怪，越听越上瘾」、「听完之后给自己洗脑，自己就是个大天才」、「这首歌最近超火」等。



1994年出生的Zior Park在2018年发行了单曲《Benefits》，正式踏入歌坛，他擅长作词、作词和编曲，甚至还担任MV的导演，是一位全能型音乐人。

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