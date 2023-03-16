NCT在玹最荒謬的夢想是什麼？讓現場觀眾捧腹大笑！

NCT 在玹 (Jaehyun)成為雜誌《Esquire》4月號的封面人物。

作為Prada代言人的在玹通過這次封面和畫報完美展現了Prada的多種服裝，展現了他柔和的魅力。

在畫面拍攝後進行的採訪中，在玹表示：「成為Prada代言人本身就歸功於粉絲的力量，並表示：“雖然努力是自己的，但是為了超越自己的極限，需要許多人的幫助，這是我感到非常迫切的」。



在玹所屬的NCT 127在去年10月，在國內最大規模的首爾蠶室奧林匹克主場館舉行了特別演唱會。特別是該演出成為蠶室奧林匹克主場館在成為圓頂體育館之前的最後一個舞台，引起了話題。



當時的感覺被問及時，在玹表示：「我感到非常高興，超越了所有幻想」，並回答：「特別是當唱到 (윤슬 Gold Dust) 這首歌時，這個回憶在我腦海中非常清晰」，他說：「在沒有頂的體育場上，晚上的風吹來，粉絲們打開手機上的燈搖擺，那波動的燈光像海浪一樣」，我當時想到：「能在這樣的地方表演真是太好了，感謝粉絲，感謝我們的成員」。



在經歷了疫情後很長一段時間再次聽到粉絲的 "合唱"，在談到自己的感受時，在玹表示：「我認為這絕對是演出的風味。表演會更有力，似乎更緊密地與粉絲連接在一起」，他說：「我沒有哭，我想可能是因為感覺到了美好的微風，讓眼淚又收回了眼睛裡。」

當被問及現在最想實現的最荒謬的夢想是什麼時，在玹聽到這個突然的問題時感到有些驚訝，但依然給出了一個具有機智的回答，讓現場觀眾捧腹大笑，說：「我感到很困惑，但我想成為海獺，生活在海裡。」



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