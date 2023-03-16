NCT在玹最荒谬的梦想是什么？让现场观众捧腹大笑！

NCT 在玹 (Jaehyun)成为杂志《Esquire》4月号的封面人物。

作为Prada代言人的在玹通过这次封面和画报完美展现了Prada的多种服装，展现了他柔和的魅力。

在画面拍摄后进行的采访中，在玹表示：「成为Prada代言人本身就归功於粉丝的力量，并表示：“虽然努力是自己的，但是为了超越自己的极限，需要许多人的帮助，这是我感到非常迫切的」。



在玹所属的NCT 127在去年10月，在国内最大规模的首尔蚕室奥林匹克主场馆举行了特别演唱会。特别是该演出成为蚕室奥林匹克主场馆在成为圆顶体育馆之前的最后一个舞台，引起了话题。



当时的感觉被问及时，在玹表示：「我感到非常高兴，超越了所有幻想」，并回答：「特别是当唱到 (윤슬 Gold Dust) 这首歌时，这个回忆在我脑海中非常清晰」，他说：「在没有顶的体育场上，晚上的风吹来，粉丝们打开手机上的灯摇摆，那波动的灯光像海浪一样」，我当时想到：「能在这样的地方表演真是太好了，感谢粉丝，感谢我们的成员」。



在经历了疫情后很长一段时间再次听到粉丝的 "合唱"，在谈到自己的感受时，在玹表示：「我认为这绝对是演出的风味。表演会更有力，似乎更紧密地与粉丝连接在一起」，他说：「我没有哭，我想可能是因为感觉到了美好的微风，让眼泪又收回了眼睛里。」

当被问及现在最想实现的最荒谬的梦想是什么时，在玹听到这个突然的问题时感到有些惊讶，但依然给出了一个具有机智的回答，让现场观众捧腹大笑，说：「我感到很困惑，但我想成为海獭，生活在海里。」



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