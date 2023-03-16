下個月就可以追劇！《浪漫醫生金師傅3》劇本閱讀照公開：原班人馬回歸＋宇鎮＆恩彩還同框啦！

《浪漫醫生金師傅》講述是以地方簡陋的石垣醫院爲背景展開「真正醫生」的故事。連續兩季都受到觀眾的喜愛，第三季也終於要來啦！

今日（16日）SBS 公開去年10月進行的劇本閱讀現場照。包含韓石圭、安孝燮、李聖經、陳慶、林元熙、邊宇民、金柱憲、尹那武、申東旭、蘇珠妍、高尚浩、尹寶拉、鄭智安等「石垣醫院」的家人們，還有新加入的李新英和李洪耐，而金旻載則因為行程沒有出席。



劉仁植導演表示：「《浪漫醫生金師傅》似乎成爲很多人的人生電視劇，現在好像又到了需要浪漫的時候了。」而姜銀慶作家也說：「感覺比第一季和第二季還要緊張，大家這樣聚在一起，感覺回到石垣醫院。」而演員們也是時隔3年再次聚再一起，表達了對《浪漫醫生金師傅》系列的喜愛。韓石圭說：「我想和大家一起愉快地度過第三季，感謝爲第三季打造舞台。」安孝燮也表示能再次合作感到很榮幸，李聖經則說：「能夠再次出演很多人喜愛的作品，感到很幸運。」

製作組更提到「石垣s」演員們將在第三季展現更加深厚的合作，因為觀眾們的等待，所以第三季才出來。「2023年講述我們現實的故事和壯觀的事件，希望大家期待再次展開的『浪漫』時光。」而《浪漫醫生金師傅3》預計接檔《模範計程車2》在4月首播，SBS今年的劇一樣厲害，又要一部接著一部追啦！



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