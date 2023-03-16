下个月就可以追剧！《浪漫医生金师傅3》剧本阅读照公开：原班人马回归＋宇镇＆恩彩还同框啦！

《浪漫医生金师傅》讲述是以地方简陋的石垣医院爲背景展开「真正医生」的故事。连续两季都受到观众的喜爱，第三季也终於要来啦！

今日（16日）SBS 公开去年10月进行的剧本阅读现场照。包含韩石圭、安孝燮、李圣经、陈庆、林元熙、边宇民、金柱宪、尹那武、申东旭、苏珠妍、高尚浩、尹宝拉、郑智安等「石垣医院」的家人们，还有新加入的李新英和李洪耐，而金旻载则因为行程没有出席。



刘仁植导演表示：「《浪漫医生金师傅》似乎成爲很多人的人生电视剧，现在好像又到了需要浪漫的时候了。」而姜银庆作家也说：「感觉比第一季和第二季还要紧张，大家这样聚在一起，感觉回到石垣医院。」而演员们也是时隔3年再次聚再一起，表达了对《浪漫医生金师傅》系列的喜爱。韩石圭说：「我想和大家一起愉快地度过第三季，感谢爲第三季打造舞台。」安孝燮也表示能再次合作感到很荣幸，李圣经则说：「能够再次出演很多人喜爱的作品，感到很幸运。」

制作组更提到「石垣s」演员们将在第三季展现更加深厚的合作，因为观众们的等待，所以第三季才出来。「2023年讲述我们现实的故事和壮观的事件，希望大家期待再次展开的『浪漫』时光。」而《浪漫医生金师傅3》预计接档《模范计程车2》在4月首播，SBS今年的剧一样厉害，又要一部接著一部追啦！



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