《黑暗榮耀》反派5人幫合體拍寫真，全都是不好惹的模樣XD

《黑暗榮耀》裡的反派五人組合體亮相！

《黑暗榮耀》整個劇情就是圍繞著女主文同珢（宋慧喬 飾）因學生時期受到同學朴涏鎮（林智妍 飾）、李簑羅（金赫拉 飾）、崔惠程（車珠英 飾）、全宰寯（朴成勳 飾）、孫慏梧（金建宇 飾）的霸凌而身心俱滅，長大成人之後向他們復仇故事，以朴涏鎮為首的霸凌小團體也是整部劇裡最大的反派，各有各的壞！

日前，「壞孩子們」集結，一同為雜誌《W Korea》拍攝了時尚大片。 林智妍、金赫拉、車珠英以黑白LOOK現身，白色衣領和黑紗打造性感魅力，在紅色背景之下，更襯托出3人美豔又陰鬱的氣質，是看上去就很難纏的存在。



林智妍和朴成勳的雙人合影，兩人面無表情地看向鏡頭，在灰藍色燈光地照射下彷彿是一對陰森情侶，讓人看得不寒而慄。 他們的單人海報都穿上了藍綠色系的衣服，展現了另類的CP LOOK。



金赫拉、車珠英和金建宇的三人寫真裡他們以奢華的造型登場，都是一副不好惹的表情。



朴成勳和金建宇的倆人海報非常有意思，金建宇躺在地上，朴成勳蹲在他上身，自上而下的凝視著他，與劇中一個是大哥，一個是小弟的人設關係非常吻合。



金建宇和金赫拉在單人海報的表演力也很到位。 金赫拉一頭柔順的黑長髮，畫著全包眼線，宛若一條美豔的毒蛇。 金建宇的造型要比劇中帥氣得多，ALL BLACK造型加上濕潤捲髮，有一種日系男星的味道。



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