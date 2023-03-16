《黑暗荣耀》反派5人帮合体拍写真，全都是不好惹的模样XD

《黑暗荣耀》里的反派五人组合体亮相！

《黑暗荣耀》整个剧情就是围绕著女主文同珢（宋慧乔 饰）因学生时期受到同学朴涏镇（林智妍 饰）、李蓑罗（金赫拉 饰）、崔惠程（车珠英 饰）、全宰寯（朴成勋 饰）、孙慏梧（金建宇 饰）的霸凌而身心俱灭，长大成人之后向他们复仇故事，以朴涏镇为首的霸凌小团体也是整部剧里最大的反派，各有各的坏！

日前，「坏孩子们」集结，一同为杂志《W Korea》拍摄了时尚大片。 林智妍、金赫拉、车珠英以黑白LOOK现身，白色衣领和黑纱打造性感魅力，在红色背景之下，更衬托出3人美艳又阴郁的气质，是看上去就很难缠的存在。



林智妍和朴成勋的双人合影，两人面无表情地看向镜头，在灰蓝色灯光地照射下彷佛是一对阴森情侣，让人看得不寒而栗。 他们的单人海报都穿上了蓝绿色系的衣服，展现了另类的CP LOOK。



金赫拉、车珠英和金建宇的三人写真里他们以奢华的造型登场，都是一副不好惹的表情。



朴成勋和金建宇的俩人海报非常有意思，金建宇躺在地上，朴成勋蹲在他上身，自上而下的凝视著他，与剧中一个是大哥，一个是小弟的人设关系非常吻合。



金建宇和金赫拉在单人海报的表演力也很到位。 金赫拉一头柔顺的黑长发，画著全包眼线，宛若一条美艳的毒蛇。 金建宇的造型要比剧中帅气得多，ALL BLACK造型加上湿润卷发，有一种日系男星的味道。



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