《黑暗榮耀》涎鎮啊〜不是要你小心名字中有ㄥ的人嗎〜最終反目的母女，媽媽的名字根本是她剋星！

3月10日終於完整上線的《黑暗榮耀》，如同作家與演員們預告一樣，所有埋藏的線索都在此處炸裂開來。如果回憶起本劇上半部的劇情，更能體會下半部的精彩。而一直以來總為女兒朴涎鎮（林智妍飾）收拾爛攤子的涎鎮媽媽，在最終卻拋棄了女兒。

《黑暗榮耀》前半部的劇情中，常演到涎鎮媽媽進出巫女神壇，除了求神問卜外還從事齷齪的皮條客勾當，涎鎮如果鬧出事情她就找警察好友去處理，或是用錢解決，也就讓涎鎮開始覺得自己可以無法無天。大家對於她轉達巫女對涎鎮的警告「要小心名字裡有ㄥ（韓文ㅇ）的人」，而惡霸五人幫中只有李蓑羅以及全宰寯兩人名字中沒有ㅇ，涎鎮媽媽也要她只跟宰寯往來。第一季有關名字的說明



涎鎮的身邊的確充滿了名字有ㅇ的人，包含朝向她復仇的文同珢（문동은）、朱如炡（주여정），甚至另一位受害者金京蘭（김경란）等等，而涎鎮母親名字在下半季的劇情中較為頻繁被提到，原來她叫做洪英艾（홍영애），雖然警告女兒提防身邊人的名字，但其實自己的名字根本是涎鎮的天敵，裡面包含4個ㅇ！本季中還特別讓她的友人在街上不斷喊叫著她的名字「英艾」〜



都說被霸凌者的第一位加害人通常就是不聞不問的家人，涎鎮在下半季也找到了能夠傷害文同珢（宋慧喬飾）的新電棒捲，也就是那個一如既往的酒鬼生母。但涎鎮的母親又有什麼不同？從名字中也可以看出最終她將不會與女兒站在同一邊，就連兩人都已經成為階下囚，涎鎮不斷回頭叫媽媽，洪英艾卻冷酷地頭也不回！

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