SM娛樂開設愛豆養成學院，5大類3學年制！旗下明星或將擔任導師，一學期續費1000萬

SM娛樂要開班授課，教你如何成為愛豆。

據韓媒報導稱，SM娛樂以培育全球化藝人為目標，開設了一間愛豆養成學院—SM Universe學院。 SM universe地址選在了首爾江南區大峙洞，招生對象為那些中斷常規教育課程，想要成為藝人的高中生，是一所為3學年制的私立學校，每學習最高學費為1000萬（韓幣，韓幣），已於3月15日正式開課。

SM Universe學院位於大峙洞，SM一出手就是大手筆，學院選在了一棟12層的大樓裡，地下2樓-地上6樓為SM Universe所用。 大峙洞是韓國出了名的補習班街，這裡各類學院林立，往來的都是國中、高中生等，SM Universe的選址也是煞費苦心，希望吸引到更多青少年的關注。



大家最關心的還是在SM Universe到底能學到什麼？ 據悉SM娛樂將於頂尖模特機構ESTEEM以及韓國知名學院品牌「鐘路學院」聯手，分製作、聲樂、舞蹈、模特、表演等5大類課程，因是學年制，將無法與普通國小、 國中與高中課程並行，因此招生對象限制在了想要成為藝人，專心走演藝道路學生之間，同時為了保證青少年能夠學到普通學校所教的學科基礎知識，專門開設了「鑑定考試班」。



ㅋㅋㅋㅋ 이게 이수만 내쫓고만든 에스엠3.0 ?



대치동에 문 연 SM 아이돌 양성소… 학기당 1000만원

SM유니버스학원의 대표이사는 장재호 SM엔터 CSO가 맡았다. 홈페이지 상에는 이수만 총괄과 이성수 SM엔터테인먼트 CEO, 강타, 바다, 유노윤호 등이 멘토로 언급돼 있다. https://t.co/3jJzAySk3u — 누예삐오 (@toneraf_) March 14, 2023

SM Universe預計每學期招收120名學生，其中聲樂生40人，製作、舞蹈、模特和表演各20人。 學費以聲樂為例，每學期1000萬，算是相當昂貴的學費了。 聲樂以外的學費為每學期880萬。 而入學者將通過選拔的方式進行。

SM Universe學院的代表理事為SM娛樂CSO張載浩，導師預計會有李秀滿、KANGTA、BADA、東方神起瑜鹵允浩等人。



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