FTISLAND台北場開賣秒殺：最後機會5月澳門場！3/20齊搶票

FTISLAND自2017年之後，已經6年沒有在港澳地區舉行演唱會，而自從他們宣佈了台北站的演唱會，不少Primadonna都熱烈期待他們也可以來到港澳地區演出。

今天主辦單位萬星國際娛樂文化有限公司正式宣佈《FTISLAND LIVE ‘RE:FTISLAND澳門站》將於2023年5月6日（星期六）在「澳門百老匯」- 百老匯舞台盛大舉行。



由李洪基、李在真和崔敏煥組成的FTISLAND自2007年出道後便成為K-pop界代表樂隊，不但擁有《Love Sick》、《Love Love Love》、《Severely》等多首冠軍歌，也活躍於電視劇和綜藝節目，擁有大量粉絲。而今次他們的演唱會台北站一開售便旋即賣光，一票難求！除了引證他們的強勁人氣，更令香港、澳門，以至亞洲其他地區歌迷準備搶購《FTISLAND LIVE ‘RE:FTISLAND澳門站》的門票，絕對不可以錯過購票機會。



主辦單位萬星國際娛樂文化有限公司表示FTISLAND也很想念一眾樂迷：「在經歷完疫情的空白期，三位成員將帶來15年來的多首熱門歌曲，以報答大家多年來的支持和熱愛！」因此，FTISLAND也特別為觀眾們準備豐富的購票福利。最搶手的當然是POLAROID拍立得，可說是相隔6年難得跟FTISLAND留下回憶的寶貴機會，而且只有購買$1,888門票的觀眾才有資格抽選。還有REHEARSAL彩排福利，可讓幸運兒在正式演出前，觀看FTISLAND進行準備。而除了需要抽選的100張SIGNED POSTER簽名海報，FTISLAND更特別為全場觀眾準備了MACAU LIMITED POSTER澳門限定海報，保證人人有份，別具意義。



為了不要錯過購票機會，歌迷們請謹記3月20日（星期一）這個重要日子，中午12時《FTISLAND LIVE ‘RE:FTISLAND澳門站》門票就會在[澳門百老匯] 網站公開發售。票價分為：$1,888、$1,388、$888，相關福利和名額可參考附圖。想知道有關更多FTISLAND澳門站演唱會的有關資訊，可留意主辦及協辦單位的微博、FB和IG更新，以及新聞公佈。

《FTISLAND LIVE ‘RE:FTISLAND澳門站》

演出日期及時間： 2023年5月6日（六）晚上7時

演出地點：「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台

門票：港幣HKD/澳門幣MOP $1,888 / $1,388 / $888

公開發售：3月20日（一）中午12時起

售票平台：「澳門百老匯」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

粉絲福利：

- 彩排：購買價值HKD/MOP $1,888門票者中抽選350人及購買價值HKD/MOP $1,388門票者中抽選50人

- 簽名海報：購買價值HKD/MOP $1,888門票者中抽選80人及購買價值HKD/MOP $1,388門票者中抽選20人

- 拍立得（每位成員5張）：購買價值HKD/MOP $1,888門票者中抽選15人

- 所有門票持有人都可獲澳門限定海報1張

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