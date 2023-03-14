FTISLAND台北场开卖秒杀：最后机会5月澳门场！3/20齐抢票

FTISLAND自2017年之后，已经6年没有在港澳地区举行演唱会，而自从他们宣布了台北站的演唱会，不少Primadonna都热烈期待他们也可以来到港澳地区演出。

今天主办单位万星国际娱乐文化有限公司正式宣布《FTISLAND LIVE ‘RE:FTISLAND澳门站》将於2023年5月6日（星期六）在「澳门百老汇」- 百老汇舞台盛大举行。



由李洪基、李在真和崔敏焕组成的FTISLAND自2007年出道后便成为K-pop界代表乐队，不但拥有《Love Sick》、《Love Love Love》、《Severely》等多首冠军歌，也活跃於电视剧和综艺节目，拥有大量粉丝。而今次他们的演唱会台北站一开售便旋即卖光，一票难求！除了引证他们的强劲人气，更令香港、澳门，以至亚洲其他地区歌迷准备抢购《FTISLAND LIVE ‘RE:FTISLAND澳门站》的门票，绝对不可以错过购票机会。



主办单位万星国际娱乐文化有限公司表示FTISLAND也很想念一众乐迷：「在经历完疫情的空白期，三位成员将带来15年来的多首热门歌曲，以报答大家多年来的支持和热爱！」因此，FTISLAND也特别为观众们准备丰富的购票福利。最抢手的当然是POLAROID拍立得，可说是相隔6年难得跟FTISLAND留下回忆的宝贵机会，而且只有购买$1,888门票的观众才有资格抽选。还有REHEARSAL彩排福利，可让幸运儿在正式演出前，观看FTISLAND进行准备。而除了需要抽选的100张SIGNED POSTER签名海报，FTISLAND更特别为全场观众准备了MACAU LIMITED POSTER澳门限定海报，保证人人有份，别具意义。



为了不要错过购票机会，歌迷们请谨记3月20日（星期一）这个重要日子，中午12时《FTISLAND LIVE ‘RE:FTISLAND澳门站》门票就会在[澳门百老汇] 网站公开发售。票价分为：$1,888、$1,388、$888，相关福利和名额可参考附图。想知道有关更多FTISLAND澳门站演唱会的有关资讯，可留意主办及协办单位的微博、FB和IG更新，以及新闻公布。

《FTISLAND LIVE ‘RE:FTISLAND澳门站》

演出日期及时间： 2023年5月6日（六）晚上7时

演出地点：「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台

门票：港币HKD/澳门币MOP $1,888 / $1,388 / $888

公开发售：3月20日（一）中午12时起

售票平台：「澳门百老汇」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

粉丝福利：

- 彩排：购买价值HKD/MOP $1,888门票者中抽选350人及购买价值HKD/MOP $1,388门票者中抽选50人

- 签名海报：购买价值HKD/MOP $1,888门票者中抽选80人及购买价值HKD/MOP $1,388门票者中抽选20人

- 拍立得（每位成员5张）：购买价值HKD/MOP $1,888门票者中抽选15人

- 所有门票持有人都可获澳门限定海报1张

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