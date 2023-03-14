《原來這就是愛啊》李聖經&金英光意外牽手抱抱，曖昧流動超讓人心動♥（EP.5-6）

《原來這就是愛啊》上週播出了第5、第6集，李聖經與金英光扮演的沈宇宙與韓冬辰，靜悄悄的出現曖昧流動，讓觀眾看了越發心動，整體劇情也被評價越來越好看。

（以下涉及劇情）



第5集開頭揭曉了沈宇宙為什麼會剛好救了韓冬辰，原來她發現韓冬辰一個人，跟了他一路還聽了他講電話，在危急時刻救了韓冬辰。沈宇宙不要他死，他回應還沒有要死。兩個人的關係好像至此開始變比較好了，沈宇宙沒有那麼針對他，反而要他建議他復仇。



當姜敏英（Hani安喜延 飾）出現的時候，沈宇宙出手了，她主動牽起韓冬辰的手。銜接第6集，韓冬辰不是很喜歡沈宇宙的行為，因為怕自己誤會。



除了因姜敏英牽手，弟弟沈地球也意外「助攻」了兩位，兩位抱在一起，曖昧氛圍流動。搞笑的是，沈地球和韓冬辰也開始譜起男男戀曲(?)，逃家的沈地球見到韓冬辰就像見到英雄，浪漫的BGM（背景音樂）響起。



前女友出現，最佳展覽也瀕臨解散，但韓冬辰身邊開始有沈宇宙陪伴，兩個人會一起吃飯，韓冬辰漸漸願意開口說自己的私事。而這樣的關係不曉得接下來會不會變調？因為沈宇宙知道了冬辰媽馬熙慈（南基愛 飾）根本沒賣掉房子而是住進去，韓冬辰正趕往現場要知道繼父女兒是誰。

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