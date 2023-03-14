鄭世雲來台迎「春」! 4月8日睽違四年開唱

等待近四年，「波妞」鄭世雲這次要帶著「春天」獻給久違的台灣「幸運」（歌迷暱稱）們。韓國全才男星鄭世雲將於4月8日在台北大直DSpace元動空間舉辦個人演唱會，他特別錄製問候影片向台灣粉絲問好，強調自己「總是記得跟你們在一起有多麼的開心」，相約當天現場見！

自從2017年正式出道後，鄭世雲在音樂方面超全能，從詞曲創造甚至到製作都能一手包辦，也為參與如《金祕書爲何那樣》、《我的室友是九尾狐》、《衣袖紅鑲邊》等連續劇原聲帶，參加綜藝節目、主持電台也是效果滿分，去年更推出《珍惜且真愛的話》散文集，以作家身份跨界挑戰全新領域，其細膩且溫暖的文筆為許多人帶來感動與療癒。



出道後就跟台灣相當有緣的鄭世雲，面對睽違近四年的台北可說是期待萬分，他在問候影片表示「距離上次台北演唱會已經一段時間了，但每次想起的時候，總是記得跟你們在一起有多麼的開心，所以我一直很想再去台北演出」，也因此終於讓他如願以償，也讓台北成為本次 巡迴、且也是鄭世雲這三年多來的海外首場演出，強調很高興能再次跟大家分享他的音樂作品，希望可以為大家帶來「迎接春天的感性演出」。



主辦單位表示，鄭世雲這次的演出收到許多忠實粉絲的詢問，令工作團隊印象深刻的是，每位粉絲詢問都相當溫和有禮，為了不辜負大家的期望，也向韓方爭取「Send off 面對面歡送」之外，「親筆簽名海報 」、「台灣限定小卡」、「親筆簽名小卡」以及「一對五合照」等五項福利。

【2023 JEONG SEWOON CONCERT IN TAIPEI 】將於4月8日晚間7點在「DSpace元動空間」舉行，票價為VIP區$4880/ A區$4280/ B區$3280/ 身障席$2480(E-mail購票)，全場對號座席，門票將於3月18日（星期六）下午5點31分在遠大售票系統全面啟售。



【2023 JEONG SEWOON CONCERT IN TAIPEI 】售票資訊

售票日期：2023年3月18日(週六)，PM05:31開賣

售票網址：https://ticketplus.com.tw/....../aacb2f7941d2afa0b61c1......（遠大售票系統）

演出日期：2023年4月8日(週六)，PM19:00

演出地點：DSpace元動空間（台北市中山區敬業三路123號8樓）

票價(NTD)：VIP區$4880/ A區$4280/ B區$3280/ 身障席$2480(E-mail購票)，全場對號座席。

購票福利：

福利1★ 全場幸運與JEONG SEWOON的Send off 面對面歡送。

福利2★ 與JEONG SEWOON一對五合照共100名：僅限VIP區購票者。

福利3★ 台灣限定小卡：VIP區及A區購票者可獲得限定小卡壹套。

福利4★ 親筆簽名小卡 共20名：抽選VIP區10名，A區10名。

福利5★ 親筆簽名海報 共100名：抽選VIP區10名，A區60名，B區30名。

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