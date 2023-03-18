《黑暗榮耀》「惡人Line」戲外反差超大！朴成勳軟萌、金建宇團欺、林智妍超瘦竟是大胃王，金赫拉讚車珠英身材火爆互送秋波

Netflix人氣劇《黑暗榮耀》播出後五個反派角色讓觀眾恨得牙癢癢，近日五位演員一起錄製採訪節目，戲外氣氛愉快又輕鬆、一整個就是現實好友的互動，超想看他們上綜藝啦！

《黑暗榮耀》劇中五個校園暴力加害者分別由朴成勳、金建宇、林智妍、金赫拉和車珠英飾演，《W KOREA》昨日公開采訪影片，請他們互相寫下對彼此的了解。



金赫拉大讚車珠英氣質優雅身材好，而且因為很高，對戲時視線忍不住飄到她胸前，往胸前噴除臭劑也是臨時起意加戲，車珠英則很感謝她催生了這一名場面XD



因為車珠英飾演的空姐「崔惠程」人設是身材豐滿、 總是試圖擠進不屬於自己的衣服，所以片場的車珠英經常因為衣服太緊而無法坐下，一臉疲憊地站在角落。 金赫拉對車珠英的寄語是「想做的都去作吧、飛翔吧，love you！」隔空互送秋波超有愛~



車珠英爆料林智妍是大胃王，在路邊攤喝酒短短兩小時居然吃掉20多個菜、花掉25萬韓元，讓人難以相信這樣纖瘦的身形竟有如此好胃口！林智妍在劇中是狠辣惡毒的「朴涎镇」，但戲外給車珠英的第一印象卻是「大大咧咧很單純」，聊天時林智妍也常常流露誇張表情，真實又可愛XD



林智妍和金建宇是校友，爆料他不僅成績第一，更是校內知名的好身材NO.1。 金建宇為詮釋「孫慏梧」刻意減掉了一些肌肉，之前在《三流之路》展現過結實身材，大家對這個角色有印象嗎？ 劇中的孫囂張又猥瑣，片場的金建宇卻是團欺般的存在，因為反應有趣脾氣好，哥哥姐姐們都很喜歡逗他，朴成勳直說他在片場的定位就是「挨罵的人」XD



金建宇心中朴成勳的名場面是和睿帥站在馬路兩邊那場戲，朴成勳印象最深的台詞則是「妳要進來嗎？」 車珠英再聽到這句也是一驚XD私下裡五位演員約聚時經常是林智妍先提議，然後交給金建宇執行，但具體預約事宜卻是朴成勳在處理; 給金建宇過生日時壽星本人來得晚了一點，滿桌豬腳就被大家吃光光，完全是現實朋友的互動啊XD



林智妍說第一次見金赫拉感覺她很可怕、金建宇說她像吸血鬼，朴成勳：「現在也很像Tim Burton電影主角！」但熟了之後發現金赫拉其實是愛撒嬌的小可愛！



韓網友看採訪後紛紛表示：「他們太可愛了！讓他們一起出演生存綜藝吧，想看他們更放鬆的模樣！」、「明明化妝服裝都很可怕，但為什麼還是這麼可愛呢？」 、「還沒脫離劇情的我好怕他們聊著聊著突然罵起來XD」、「劇中最垃圾的就是孫慏梧，演員卻是最單純和善的那個kk」、「演技太好了，都是隱藏的寶石啊！」



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