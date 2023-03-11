金賽綸「生活困頓」卻聘請6名頂尖律師！分享打工近況反被狙：這不叫「困頓」，只是平凡的20代日常

金賽綸昨日通過IG story分享近況，PO出3張做兼職時的照片。 金賽綸本月8日因酒駕出庭一審時表示生活困頓，這些照片疑似是為她的主張作證。

照片中金賽綸穿著某連鎖咖啡品牌的制服在店內工作，時而製作麵包時而打包飲料，頭髮鬆散地挽成發髻，與當明星時期的精緻光鮮形象判若兩人。







金賽綸律師表示她有深刻反省、盡力不再喝酒，因為一直以來作為少女家長承擔全家都生計，賠償受損商戶和廣告違約金後花光了所有積蓄，全家都陷入生活困頓。 金賽綸本人也承諾不會重蹈覆轍，含淚透露目前靠做兼職維持生活。

然而，據稱「生活困頓」的金賽綸卻聘請了多達6名律師、來自兩家律師，其中一個還是全韓排名前10的大型律所。 該律所派出的是部長檢察官出身的代表律師，更巧的是，跟負責金賽綸一審的法官還是大學校友。



金賽綸2020年曾在電視節目中公開私人生活，和妹妹一起住在49坪、當時估價23億韓元的公寓，開的車子也是5千萬韓元上下的進口車。 第二年還公開了價格超過2億韓元的另一台進口車，酒駕時開的又是第三輛1億韓元左右的進口車。 因此，很多網友表示律師的說辭難以信服：年紀輕輕就擁有普通人想都不敢想的豪華生活，現在又來打「少女家長」「生活困頓」的苦情牌？



對此，其中一位律師解釋說金賽綸確實有經濟困難，電視上那個公寓其實是企劃社所有，事發後金賽綸已經搬離、目前住在月租屋裡，名下車輛也已全數出售。 律師本人則是通過熟人介紹接案，酬勞亦低於平均水平。

不過韓國網友對金賽綸的行為很不買賬：「咖啡廳兼職就叫生活困頓？ 這不是20代的平凡日常嗎？」 、「請得起6名律師，還好意思說沒錢...」、「再怎麼低酬勞，部長檢察官級別能低到哪去」、「做兼職就叫生活困頓，之前過的是多麼上流的生活嗎？」 、「感覺好奇怪，是我從高中開始做過無數次的工作啊」、「剛做完兩份兼職回來就看到這個」、「好像在她眼裡兼職是很特別的體驗」、「有錢人裝窮真令人不爽」、「不要戴著手套摸頭髮好嗎」、「早知如此何必酒駕呢？ 唉」、「反正不能繼續當藝人了，找找別的出路也好」、「po這個只會招人反感」、「拜託低調生活吧」。

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