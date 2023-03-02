《體能之巔》爆參賽者毆打女友被捕！警方現場搜出犯案兇器，女友逃命時僅得一身睡衣

Netflix綜藝《體能之巔》被爆總決賽內幕造假嫌疑後，又發現其中一名國家代表出身的參賽者涉嫌在自宅毆打女友。 當時警方在現場發現兇器，立即以特殊暴行嫌疑申請逮捕。

今日據韓國警方，這名曾為國家代表運動員的A某涉嫌於上月23日在首爾清潭洞的自家內毆打女友。 當時女友穿著睡衣逃跑、於上午10點50分向警方報案，警察抵達現場後發現兇器且認為A某確實在犯案過程中使用過該兇器，隨即以特殊暴行嫌疑申請了逮捕令。



首爾中央地方法院批准逮捕令，認為嫌疑人存在毀滅證據和逃跑的可能。A某已於上月26日被逮捕，將在明日移交首爾中央地方檢察廳。目前關於A某信息只有「國家代表出身、30多歲」，尚未公開實名。

此外，Netflix綜藝《體能之巔：百人大挑戰》邀請一百名體格強健參加比拼，冠軍獎金高達3億韓元。 今年1月24日開播以來備受關註，成為第一個衝上Netflix TV Show全球排名第一的韓國綜藝。



但參賽者及節目製作方面的爭議事件也被接連爆出，包括亞軍鄭海民控訴總決賽曾暫停錄製兩次、中途調整機器，令他耗盡力氣、反被不受看好的禹秦熔超越奪冠，在網上引起軒然大波。



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