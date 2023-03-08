朱宇宰跳舞太無力被劉在錫吐槽，強行辯解：「我是GD派！」曹世鎬自詡太陽秒挨揍

模特兼演員朱宇宰以瘦弱無力形象深入人心，近日出演劉在錫談話節目《藉口罷了》時辯解稱自己不是跳舞差勁、只是屬於較為隨意的「GD流派」，話講出口後兩個人都沉默了！

朱宇宰平時就以不愛運動、很高但瘦弱無力的形象著稱，之前在個人YouTube頻道PO出翻跳NewJeans女團舞《HYPE BOY》的影片，明明身材修長、也有努力完成每個動作，但組合在一起就是沒有靈魂，被韓網友描述為「彷彿即將退團的男愛豆」、「臨走前還會給粉絲們送福利」。 也有人幫朱宇宰講話，稱他其實不是懶洋洋的，而是爲了下一個動作而忙得不可開交XD



今年初在《Running Man》當著原唱的面跳這隻舞，再次完敗給節目PD，露出空虛無力的表情：



這次來《藉口罷了》，本就無力的朱宇宰偏偏又趕上拉肚子，整個人更加弱不禁風。 被劉在錫cue到跳《HYPE BOY》時，朱宇宰表示自己是強調感覺而非具體動作：「舞蹈也有不同流派哦？ 像在錫哥這樣動作標準的是JYP style。」 劉在錫問他是哪一派，朱宇宰聲音突然變小：「我就比較偏向GD......」



劉在錫一臉不可置信：「G... GD？」 朱宇宰也心虛地舔了舔嘴巴XD



這時曹世鎬打圓場說理解朱宇宰的意思，劉在錫問他是哪一派，曹世鎬誠懇地說：「我是太陽那一掛。」 劉在錫立即繞過整張桌子跑過去，抓住曹世鎬的衣領把他提起來：「把自己跟誰比較啦！」



曹世鎬慌忙解釋：「我我我非常喜歡太陽！」還跳了太陽的舞作證，但劉在錫完全聽不進去XD



這期節目朱宇宰其實是被臨時叫過來，完全沒有主題就開聊，居然也十分有趣。 網友都被朱宇宰的獨特氣質逗笑：「在吵吵鬧鬧的綜藝節目裡也小聲堅持自己的想法，這就是他有人氣的原因」、「朱宇宰的咖啡食量也超小，喝到最後都不見少耶kkk」、「居然無主題無設定聊天都這麼好笑」、「這就是劉在錫想要的YouTube方向，沒有負擔、什麼也不需要準備，放鬆地想到哪就聊到哪」。

聽不懂韓文的話可以選擇「英語字幕-自動翻譯」，雖然不是100%正確，但基本上都可以笑好笑滿XD影片已定位24分22秒：



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