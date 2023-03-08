羅人友有望主演漫改劇《和我老公結婚吧》！女主朴敏英因前男友詐騙接受調查，網友求換人：「為何非要找她演？」

據韓媒報道羅人友將為漫改劇《和我老公結婚吧》擔任男主角，但女主有力人選朴敏英因前男友涉嫌多起詐騙案而接受調查、公眾形象受損，令不少網友對這一組合感到擔憂。

好評網漫《和我老公結婚吧》今年1月傳出影視化消息，原作劇情狗血但不老套、節奏流暢迅速、女主擺脫傻白甜形象，網漫連載期間已斬獲不少讀者粉絲，令真人版也備受期待。



《和我老公結婚吧》可說是一部「正宮復仇記」，女主角「姜智媛」被閨蜜與丈夫殺死後奇蹟般回到10年前，為了改變未來，決定將自己糟透的命運轉移到閨蜜身上，讓她與渣男老公結婚！臺灣等地的讀者可以通過LINE WEBTOON觀看最新進度。

近日陸續有媒體報道主演人選，其中渣男老公「朴敏煥」將由搞笑形象深入人心的李伊庚飾演，女主有望選定愛情喜劇人氣演員朴敏英。今日StarNews更獨家報導稱，已敲定由羅人友飾演男主角、姜智媛的上司「劉志赫」。







不過羅人友的出演消息並未獲得韓網友支持，因為朴敏英去年被爆捲入前男友的金融犯罪官司，公眾形象已一落千丈。 朴敏英前男友姜某涉嫌挪用公款、操縱股價等不法行為，據檢方掌握，姜某發行可轉換債券時曾使用朴敏英的名字且得到數億韓元差價，朴敏英親姐姐也在姜某實際擁有的公司登記為社外理事。



雖然朴敏英在戀情曝光次日便火速宣佈分手，上月接受調查時也明確表示與案件無關，但大部份網友認為既然交往時已到見父母的程度、雙方家人都有合作，不可能對前男友的「事業」一無所知，感到十分失望。 對於出演《和我老公結婚吧》，韓網友遺憾表示：「為什麼非要找朴敏英來演」、「一定要承擔這個風險嗎」、「已經不想看了」、「朴敏英從金秘書之後就一直演這種類型」、「兩個人都跟原著形象不合拍」。

《和我老公結婚吧》真人版由《朝鮮精神科醫師劉世豐》《特別勞動監督官趙掌風》及《君主-假面的主人》的朴元國導演執導，計劃5月開機拍攝，但目前三位演員所屬社都含蓄表示只是接到出演邀約、尚未作出決定。



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