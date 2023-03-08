朱宇宰跳舞太无力被刘在锡吐槽，强行辩解：「我是GD派！」曹世镐自诩太阳秒挨揍

模特兼演员朱宇宰以瘦弱无力形象深入人心，近日出演刘在锡谈话节目《藉口罢了》时辩解称自己不是跳舞差劲、只是属於较为随意的「GD流派」，话讲出口后两个人都沉默了！

朱宇宰平时就以不爱运动、很高但瘦弱无力的形象著称，之前在个人YouTube频道PO出翻跳NewJeans女团舞《HYPE BOY》的影片，明明身材修长、也有努力完成每个动作，但组合在一起就是没有灵魂，被韩网友描述为「彷佛即将退团的男爱豆」、「临走前还会给粉丝们送福利」。 也有人帮朱宇宰讲话，称他其实不是懒洋洋的，而是爲了下一个动作而忙得不可开交XD



今年初在《Running Man》当著原唱的面跳这只舞，再次完败给节目PD，露出空虚无力的表情：



这次来《藉口罢了》，本就无力的朱宇宰偏偏又赶上拉肚子，整个人更加弱不禁风。 被刘在锡cue到跳《HYPE BOY》时，朱宇宰表示自己是强调感觉而非具体动作：「舞蹈也有不同流派哦？ 像在锡哥这样动作标准的是JYP style。」 刘在锡问他是哪一派，朱宇宰声音突然变小：「我就比较偏向GD......」



刘在锡一脸不可置信：「G... GD？」 朱宇宰也心虚地舔了舔嘴巴XD



这时曹世镐打圆场说理解朱宇宰的意思，刘在锡问他是哪一派，曹世镐诚恳地说：「我是太阳那一挂。」 刘在锡立即绕过整张桌子跑过去，抓住曹世镐的衣领把他提起来：「把自己跟谁比较啦！」



曹世镐慌忙解释：「我我我非常喜欢太阳！」还跳了太阳的舞作证，但刘在锡完全听不进去XD



这期节目朱宇宰其实是被临时叫过来，完全没有主题就开聊，居然也十分有趣。 网友都被朱宇宰的独特气质逗笑：「在吵吵闹闹的综艺节目里也小声坚持自己的想法，这就是他有人气的原因」、「朱宇宰的咖啡食量也超小，喝到最后都不见少耶kkk」、「居然无主题无设定聊天都这么好笑」、「这就是刘在锡想要的YouTube方向，没有负担、什么也不需要准备，放松地想到哪就聊到哪」。

听不懂韩文的话可以选择「英语字幕-自动翻译」，虽然不是100%正确，但基本上都可以笑好笑满XD影片已定位24分22秒：



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