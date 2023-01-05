《Running Man》朱宇宰跳NewJeans熱門曲〈Hype Boy〉輸給工作人員，PD一出場直接完勝藝人

朱宇宰一臉委屈地說：「我去年靠這個混口飯吃的耶！？」

上週日播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》中，節目組致敬模仿《家族誕生》的環節，讓成員們以「RM誕生」在鄉下自煮三餐&就寢，這一期節目也邀請到了如家人一般的嘉賓朱宇宰，熟到每個人都在使喚他(!?)，一直能聽到有人喊：「宇宰啊～。」



而在休息片段之際，朱宇宰則拿出了個人技，就是cover新人女團NewJeans的熱門曲〈Hype Boy〉，雖然感覺很有餘韻的跳完了副歌，但卻被批：「感覺放不開」、「我們PD跳得更好。」



▼一起來看看朱宇宰與PD跳〈Hype Boy〉的片段吧！XD



成員們推薦的工作人員，是負責拍攝全昭旻的副導－宗序PD，整首歌都會跳，一開場的舞步就完勝朱宇宰，現場氣氛更high了，看完後朱宇宰一臉委屈地說：「我去年靠這個混口飯吃的耶！？」



劉在錫更對著鏡頭放話說，要是跳得沒有我們宗序PD好，就不要在《Running Man》表演這個人技了，不過，朱宇宰可是少數在原唱面前表演這首歌曲的人喔，當時氣氛很好的啊～。



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