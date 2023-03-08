這顏值太期待！《那年夏天》盧正義有望搭檔《浪漫速成班》李彩玟演出Netflix新劇《Hierarchy》

今（8）日有消息，盧正義將成為Netflix全新原創劇《Hierarchy》主角，而她的搭檔可能是近日以《浪漫速成班》獲得高度關注的「李善才」李彩玟。

《Hierarchy》劇名是指階級制度，講述前0.01%的孩子們，聚集在以大韓民國最高品質教育而自豪的主神高中，會展現這些學生們的愛情、嫉妒、復仇與憐憫……等等感情。

盧正義受邀飾演主角「鄭在伊」，是J集團的長女，以貴族的氣息成為主神高中女王中的女王，全身上下散發著不可侵犯的領袖氣質，是擁有戰士般心臟的女王。盧正義經紀公司Namoo Actors證實收到劇本、正積極討論中。



盧正義是童星出身，演過《皮諾丘》、《名不虛傳》、《魔女的法庭》等熱門戲劇，2021年以《那年，我們的夏天》頂級愛豆NJ一角創事業高峰，其女大十八變越發美麗的臉龐也相當受到關注。



在《浪漫速成班》與人氣新星盧允瑞搭檔CP的李彩玟，2021年以《High Class》（上流社會）出道，還演過《向你奔去的速度493km》、客串過《還魂：光與影》，自去年主持KBS音樂節目《音樂銀行》以來知名度大大提升，在《浪漫速成班》更是爆紅。



李彩玟經紀公司Gold Medalist對韓媒透露接到了《Hierarchy》邀約，正在討論中，角色是主神高中獎學金獲獎者「姜河」，是個擁有大狗狗般魅力的人物，雖然看起來柔弱，但意外的很有韌性。



對於盧正義與李彩玟的組合，不少網友表示期待，稱兩人這對根本是高顏值搭檔！巧的是，李彩玟正主持KBS《Music Bank》（音樂銀行），盧正義則主持另一台SBS《人氣歌謠》的人氣歌謠呢！



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