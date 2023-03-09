JMS攝理教教主全球選妃！紀錄片PD爆料：紀錄片只放了他10%的變態行徑，曾被教徒多次威脅

Netflix一檔名為《以神之名：信仰的背叛》看得全球觀眾目瞪口呆。

紀錄片分為4部份組成，第一章就是《JMS，神的新娘們》，劍指「JMS」攝理邪教。港星方力申的女友、年輕藝術家葉萱勇敢站出來指證，這才讓更多人知道了「攝理教」的存在，進而了解到了教主鄭明析的變態行徑，他黑手摸進了歐亞大陸，在全球選妃，被他性侵的女性多達千人。 拍攝《JMS，神的新娘們》這部紀錄片的是來自MBC的PD，名叫趙聖賢（音譯），他表示：「為了最大程度的削弱對觀眾的衝擊力，我們只在紀錄片裡放了變態教主十分之一的變態性虐。」



JMS之邪惡連拍攝組成員都無法忍受，趙PD爆料他們拍完之後休息了一周才緩過神來。 為了深入挖掘邪教真相，製作組耗費了2年的時間跟蹤取材，卻也在這兩年裡受到了種種威脅和恐嚇，「作為PD工作了15年，還是第一次在我車上放了防身用的三節棍和電擊棒。 我以為他們只會跟蹤30分鐘，沒想到一直跟著，嚇得我只好先開車去了妻弟家的小區，轉了一大圈之後才敢回家。 不僅如此，有一次我們在雨天拍攝，大家就看著窗外，突然收到手機短訊，寫著『你也看到窗外了吧，外面下雨了』，真的非常可怕。」

趙PD也曾想過是否要如實、詳細地報導鄭明析的罪行，『兒童虐待、壓榨勞動力這些也都是損害人類尊嚴的行為，但最能引起公憤的是對女性的性侵，如果發生在某個女生或某家的女兒身上，這就是被害事實。 其實我們的紀錄片只放了10%的內容。 節目組拍完之後身心受到了極大的衝擊，大家差不多在家躺了一個禮拜才緩過來，性榨取、性虐待等，實際上要比我們紀錄片裡播出的要嚴重得多，真的是個變態。』



趙PD繼續爆料稱：「JMS請了韓國三大律所之一的律所做辯護，他的信徒裡甚至有檢察官。 JMS標榜信徒超過10萬，但實際上沒那麼多，現在還有10000多人，不知道還會不會有受害人出現。」

2009年2月，攝理教教主鄭明析因性侵被判刑10年，2018年2月18日刑滿釋放。 2022年10月4日，鄭明析因涉嫌強姦和性騷擾被警方逮捕。 目前案件正在韓國大田地方法院審判。

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