JMS摄理教教主全球选妃！纪录片PD爆料：纪录片只放了他10%的变态行径，曾被教徒多次威胁

Netflix一档名为《以神之名：信仰的背叛》看得全球观众目瞪口呆。

纪录片分为4部份组成，第一章就是《JMS，神的新娘们》，剑指「JMS」摄理邪教。港星方力申的女友、年轻艺术家叶萱勇敢站出来指证，这才让更多人知道了「摄理教」的存在，进而了解到了教主郑明析的变态行径，他黑手摸进了欧亚大陆，在全球选妃，被他性侵的女性多达千人。 拍摄《JMS，神的新娘们》这部纪录片的是来自MBC的PD，名叫赵圣贤（音译），他表示：「为了最大程度的削弱对观众的冲击力，我们只在纪录片里放了变态教主十分之一的变态性虐。」



JMS之邪恶连拍摄组成员都无法忍受，赵PD爆料他们拍完之后休息了一周才缓过神来。 为了深入挖掘邪教真相，制作组耗费了2年的时间跟踪取材，却也在这两年里受到了种种威胁和恐吓，「作为PD工作了15年，还是第一次在我车上放了防身用的三节棍和电击棒。 我以为他们只会跟踪30分钟，没想到一直跟著，吓得我只好先开车去了妻弟家的小区，转了一大圈之后才敢回家。 不仅如此，有一次我们在雨天拍摄，大家就看著窗外，突然收到手机短讯，写著『你也看到窗外了吧，外面下雨了』，真的非常可怕。」

赵PD也曾想过是否要如实、详细地报导郑明析的罪行，『儿童虐待、压榨劳动力这些也都是损害人类尊严的行为，但最能引起公愤的是对女性的性侵，如果发生在某个女生或某家的女儿身上，这就是被害事实。 其实我们的纪录片只放了10%的内容。 节目组拍完之后身心受到了极大的冲击，大家差不多在家躺了一个礼拜才缓过来，性榨取、性虐待等，实际上要比我们纪录片里播出的要严重得多，真的是个变态。』



赵PD继续爆料称：「JMS请了韩国三大律所之一的律所做辩护，他的信徒里甚至有检察官。 JMS标榜信徒超过10万，但实际上没那么多，现在还有10000多人，不知道还会不会有受害人出现。」

2009年2月，摄理教教主郑明析因性侵被判刑10年，2018年2月18日刑满释放。 2022年10月4日，郑明析因涉嫌强奸和性骚扰被警方逮捕。 目前案件正在韩国大田地方法院审判。

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