BTS防彈少年團8億神曲〈Butter〉和BLACKPINK隱藏熱門歌〈Bet You Wanna〉音源Mix在一起居然毫無違和感！

【MV】不知道這輩子有沒有機會看到這兩個天團的合作舞台呢？

相信大家經常在網上聽到或看到一些神剪輯，今天就來介紹一下兩大KPOP天團的合作曲（!?），準確來說是網友的MIX版本啦！不曉得這首有沒有打中你的心呢？





▼當 BTS〈Butter〉和 BLACKPINK〈Bet You Wanna〉(feat. Cardi B)碰撞在一起，美妙的新滋味大家有沒有嚐到呢？我一不小心就貢獻了1000個觀看次數啦！真的越聽越上癮：



網友留言：「想必你聽完也會像奶油一般融化（兩首歌名連在一起）」、「Jungkook跟Rosé的聲音很搭，Jisoo則是和V的聲音很合，我要感動到哭了」、「兩團我都很喜歡～」、「開頭的融合真的很棒，兩團主唱的聲線真的很搭」、「我們需要看到兩團合作」、「一開頭我就被征服了」

此外，這邊也放上原曲&歌曲小故事讓大家回味一下！

▼〈Butter〉小故事：BTS防彈少年團坦言新歌《Butter》就是要挑戰「夏日男團風」展現清爽&果汁美！



▼〈Bet You Wanna〉小故事：Cardi B吐槽BLACKPINK《Bet You Wanna》歌詞「過於健康很難唱」 親自提議熱辣rap卻遭到BP成員拒絕！



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