最新「愛妻號」！宋仲基今年春天最想做的事？「孩子出生前多和老婆約會」

現在的宋仲基儼然是一朵「老婆向日葵」。

最近宋仲基受《GQ KOREA》的邀約拍攝了一組時尚大片，化身「春日男神」等登上了雜誌的3月號封面，帥氣的外表與色彩豔麗的時尚服裝相輔相成，帶給觀眾一種溫暖清新的暖春氣息。



時尚海報拍攝結束之後，宋仲基還接受了雜誌的採訪，提到了關於他再婚時周圍人都給予了溫暖的祝福，「很好，真的很好，原本我的性格就比較淡然，新感情爆光是肯定的，之前在採訪中我就有提到過，人生最大的目標就是組建家庭、生小孩，所以這次真的非常激動，緊張裡帶著喜悅，每次都很克制不要表現出來，真心在沸騰。」



當被問及愛妻Katy Louise Saunders是一個什麼樣的人時，宋仲基回答：「要說Katy是一個怎樣的人的話，那真的有很多可以說的，她是一個非常好的人，簡單來說就是會非常信任我，我有很多自己的想法和思維方式，是她讓我再次確信自己這些想法是對的，經常會誇我『做自己』。」



今年的春天宋仲基又有什麼計劃呢？ 宋仲基表示：「孩子出生之前，我當爸爸之前最後一個春天，很想和老婆好好約會，多多約會。」



此外，宋仲基與1月通過官方粉絲俱樂部官宣已經和Katy Louise Saunders等級結婚，同時兩人即將升級當父母的好消息，據悉兩人的新家安置在了梨泰院，是獨棟住宅樓。

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